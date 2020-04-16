{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Страны НАТО будут бороться с распространением дезинформации вокруг пандемии

Участники видеоконференции отметили важность противодействия дезинфоромации государственных и негосударственных игроков

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Министры обороны стран НАТО в ходе видеоконференции в среду отметили важность противодействия дезинформации в условиях пандемии коронавируса нового типа. Об этом говорится в сообщении, распространенном Пентагоном.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В совещании принимал участие глава американского военного ведомства Марк Эспер.

"Министры уделили особое внимание поддержанию способности альянса по сдерживанию и защите в условиях коллективной борьбы с коронавирусом. Стороны подтвердили готовность и приверженность продолжению операций, - говорится в тексте. - Министры отметили важность противодействия дезинфоромации государственных и негосударственных игроков, использующих пандемию для распространения лживой и вредоносной информации".

Теги
СШАЭспер, МаркПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
США утверждают, что Россия испытала противоспутниковую ракету
Космические силы США считают, что испытанная ракетная система способна уничтожать спутники на низкой околоземной орбите
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС