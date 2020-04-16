Страны НАТО будут бороться с распространением дезинформации вокруг пандемии

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Министры обороны стран НАТО в ходе видеоконференции в среду отметили важность противодействия дезинформации в условиях пандемии коронавируса нового типа. Об этом говорится в сообщении, распространенном Пентагоном.

В совещании принимал участие глава американского военного ведомства Марк Эспер.

"Министры уделили особое внимание поддержанию способности альянса по сдерживанию и защите в условиях коллективной борьбы с коронавирусом. Стороны подтвердили готовность и приверженность продолжению операций, - говорится в тексте. - Министры отметили важность противодействия дезинфоромации государственных и негосударственных игроков, использующих пандемию для распространения лживой и вредоносной информации".