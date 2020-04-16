Израильские партии "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" не смогли создать кабмин в отведенный срок

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 апреля. /ТАСС/. Партии "Ликуд" главы переходного правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" спикера Кнессета (парламента) Бени Ганца не смогли договорится о создании правительства единства по итогам выборов 2 марта, дополнительный срок в 48 часов, отведенный им президентом Реувеном Ривлиным на переговоры, истек в 00:00 по местному времени (совпадает с мск) 16 апреля. Об этом сообщило в четверг израильское государственное радио Kan .

По его данным, Ривлин в четверг намерен передать мандат на формирование кабмина в парламент. Ганц официально обратился к президенту с запросом на продление изначального срока в 28 дней на две недели 11 апреля. Однако Ривлин заявил на следующий день, что не намерен делать этого, а собирается передать мандат на формирование кабмина на 21 день всему составу Кнессета в случае, если сторонам так и не удастся договориться о создании коалиции единства. Согласно закону, в течение этих трех недель парламентарии должны будут большинством голосов (61 из 120 депутатов) рекомендовать главе государства одного депутата, которому после этого будет отведено 14 дней на попытку создать правительство. Если парламенту не удастся сформировать устойчивый кабмин за это время, Израиль еще через 90 дней пойдет на третьи повторные и четвертые с апреля 2019 года выборы.

Изначальный срок Ганца истек в полночь 14 апреля, но в предыдущий вечер он встретился с Нетаньяху, и оба они обратились к Ривлину с просьбой продлить мандат на формирование кабмина. Президент выделил им 48 часов. По информации Kan, переговоры зашли в тупик вечером 15 апреля, а запланированная еще одна встреча Нетаньяху и Ганца была отменена.

Выборы 2 марта в Израиле стали уже третьими за год и вторыми повторными. Согласно результатам предыдущего голосования по составу парламента 17 сентября 2019 года, Нетаньяху и Ганц по очереди не смогли за отведенные им 28 дней сформировать правительство, после чего Ривлин передал на 21 день право на такую попытку всему составу Кнессета, но она также не принесла результатов. В итоге перевыборы были назначены на 2 марта.

По итогам первых в 2019 году выборов 9 апреля Нетаньяху после неудачи в создании кабмина за срок в 28 дней и дополнительные две недели провел через парламент закон о самороспуске Кнессета и проведении первых в истории еврейского государства перевыборов 17 сентября. Нетаньяху остается главой переходного правительства Израиля до момента создания нового кабинета по итогам парламентских выборов.