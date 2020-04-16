США утверждают, что Россия испытала противоспутниковую ракету

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Космические силы США утверждают, что Россия в среду провела испытания противоспутниковой ракеты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования.
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"Космическое командование США осведомлено и отслеживает российские испытания противоспутниковой ракеты 15 апреля", - сообщается в релизе.
Как отметил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд, слова которого проводит пресс-служба, "испытание Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT) является очередным примером того, что угрозы американским космическим системам и системам союзников реальны и возрастают".
В релизе также утверждается, что испытанная Россией ракетная система способна уничтожать спутники на низкой околоземной орбите.
ТАСС пока не располагает комментарием российской стороны.