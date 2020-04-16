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Трамп пригрозил завершить сессию Конгресса, чтобы назначить чиновников в обход Сената

По словам американского лидера, сенаторы серьезно затягивают рассмотрение предложенных им кандидатур

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригрозил принудительно завершить сессии обеих палат Конгресса, если Сенат в срочном порядке не проголосует по выдвинутым им кандидатурам на вакантные посты в администрации. Как пояснил в среду американский лидер на брифинге для журналистов в Белом доме, это позволит ему воспользоваться имеющимися в соответствии с конституцией полномочиями заполнить эти вакансии самостоятельно.

По его словам, сенаторы серьезно затягивают рассмотрение предложенных им кандидатур, что абсолютно неприемлемо в условиях пандемии заболевания, вызванного коронавирусом. "Сенат покинул Вашингтон по меньшей мере до 4 мая. Конституция дает президенту механизм, позволяющий заполнять вакансии в таких обстоятельствах, это называется назначение в период между сессиями", - сказал президент. "Сенат должен либо выполнять свои обязанности и проголосовать по кандидатурам, которые я внес на рассмотрение, либо официально завершить свою сессию, чтобы я мог сделать назначения в период между сессиями", - отметил Трамп.

"Если Палата представителей не согласится на завершение сессии, я применю имеющиеся у меня в соответствии с конституцией полномочия и [принудительно] завершу сессии обеих палат Конгресса", - добавил он. Президент при этом признал, что "такого никогда раньше не делалось". "Но мы это сделаем", - подчеркнул глава Белого дома.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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