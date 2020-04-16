В Госдепартаменте считают, что Россия в 2019 году соблюдала ДСНВ

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Россия соблюдала Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) по состоянию на конец 2019 года, при этом ряд вопросов по имплементации поднимался по дипломатическим каналам. Об этом говорится в распространенном в среду докладе Госдепартамента о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения, который был направлен в Конгресс.

"Основываясь на информации, доступной по состоянию на 31 декабря 2019 года, Соединенные Штаты подтверждают, что Российская Федерация выполняет условия ДСНВ. США поднимали ряд связанных с имплементацией вопросов перед Российской Федерацией по дипломатическим каналам в контексте Двусторонней консультативной комиссии (ДКК). По состоянию на 31 декабря 2019 года обсуждение этих вопросов продолжалось", - отмечается в документе.

Ранее представитель Госдепартамента заявил корреспонденту ТАСС, что американская администрация изучает возможность продления договора, учитывая сегодняшние угрозы, а также заявления РФ о готовности продлить соглашение без предварительных условий.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Отвечая 4 ноября на вопрос ТАСС, американский лидер Дональд Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, хотели ли бы США продлить ДСНВ, глава Белого дома не ответил. В Госдепартаменте ранее заявляли, что Соединенные Штаты хотят вести с Китаем такой же диалог о стратегической стабильности, как и с Россией, несмотря на отказ Пекина участвовать в переговорах о контроле над вооружениями.