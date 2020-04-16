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Лидер КНДР не посетил мавзолей в Пхеньяне в годовщину со дня рождения Ким Ир Сена

Агентство ЦТАК не назвало причины отсутствия Ким Чен Ына на торжественном мероприятии
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Описание
© ЦТАК
© ЦТАК
© ЦТАК

ПХЕНЬЯН, 16 апреля. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на торжественной церемонии с участием представителей руководства страны по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Это следует из опубликованного в четверг сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) и фотографий, которые распространило агентство.

"По случаю 108-летия со дня рождения великого вождя товарища Ким Ир Сена кадры партии и правительства, а также ответственные работники силовых ведомств 15 апреля посетили Кымсусанский дворец Солнца, выразили глубокое почтение и возложили корзины цветов от имени ЦК Трудовой партии Кореи, Госсовета КНДР, президиума Верховного народного собрания и кабинета министров", - говорится в сообщении агентства.

При этом ЦТАК не назвало причины отсутствия лидера КНДР на торжественном мероприятии, которое он в предыдущие годы неизменно посещал, чтобы почтить память своего деда. Как видно на фотографиях агентства, во время церемонии в первом ряду высших государственных чиновников республики находились первый зампред Госсовета КНДР, председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) Цой Рён Хэ, зампред Госсовета Пак Бон Дю и премьер кабинета министров Ким Чжэ Рён.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. В частности, лидер КНДР не принял участия в ежегодной сессии ВНС, которая состоялась в Пхеньяне в минувшее воскресенье для обсуждения ряда законопроектов и принятия бюджета страны на 2020 год. ЦТАК не опубликовало также сообщение о проведенных в КНДР 14 апреля запусках противокорабельных крылатых ракет типа "воздух - земля", из чего наблюдатели сделали вывод, что лидер республики не присутствовал на данных испытаниях.

Праздник без массовых торжеств

Жители КНДР отметили в среду День Солнца - главный национальный праздник страны по случаю 108-й годовщины со дня рождения основателя народной республики Ким Ир Сена - без традиционных массовых мероприятий из-за карантинных мер против распространения нового коронавируса. Люди, приходившие возлагать цветы к статуям и мозаичным панно с изображением великих вождей, старались держаться друг от друга на расстоянии нескольких метров. Все без исключения были одеты в защитные медицинские маски, которые стали уже нормой жизни в КНДР с момента введения карантинных мер с начала февраля 2020 года.

Лидер КНДР в дни национальных праздников, включая День Солнца, традиционно посещал расположенный на северо-восточной окраине Пхеньяна Кымсусанский дворец, который с 1977 года использовался как резиденция Ким Ир Сена. После смерти первого президента КНДР 8 июля 1994 года дворец был превращен в усыпальницу. Тело покойного вождя в прижизненном облике поместили в стеклянный саркофаг и установили в зале, в котором нет окон, свет приглушен до полумрака и звучит траурная музыка.

В феврале 2012 года мемориальный комплекс был переименован в Кымсусанский дворец Солнца. По решению парламента КНДР все жители республики обязаны рассматривать это величественное сооружение как "священный храм, символ достоинства и гордости всей нации".

Теги
КНДРКим Чен ЫнКим Ир Сен
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