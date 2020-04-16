США считают, что Россия проводила ядерные испытания в 2019 году

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему считают, что Россия проводила ядерные испытания в прошлом году. Об этом говорится в распространенном в среду докладе Госдепартамента за 2019 год о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения, который был направлен в Конгресс США.

"США считают, что Россия проводила эксперименты с ядерным оружием <...> США не знают, сколько было ядерных экспериментов со сверхкритическими параметрами или с самоподдерживающейся [цепной] реакцией и проводились ли они в 2019 году, - отмечается в тексте. - Несмотря на возобновление Россией моратория на проведение ядерных испытаний в 1996 году, некоторые ее действия с 1996 года не соответствовали приверженности стандартам нулевой мощности".

По мнению дипведомства США, российская сторона якобы могла проводить испытания, сопровождающиеся высвобождением ядерной энергии, что "вызывает обеспокоенность соблюдением обязательств по Договору об ограничении подземных испытаний ядерного оружия". В Вашингтоне считают, что Москва, согласно протоколу к данному документу, должна заранее предупреждать о тестах для проведения проверок. "Российские действия в период с 1995 по 2019 год вызывают озабоченность касательно соблюдения Договора", - говорится в документе.

Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США 13 июня 2019 года распространило письменное заявление, в котором утверждалось, что Россия "производила испытания ядерных вооружений, которые привели к ядерным взрывам". Этот документ был подготовлен в развитие высказываний директора РУМО генерал-лейтенанта сухопутных войск Роберта Эшли, который 29 мая 2019 года утверждал на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне, что Россия, как полагают США, "вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности".

Россия категорически отвергла заключения, представленные Эшли. Глава МИД России Сергей Лавров 31 мая того же года назвал их бредовыми домыслами. Мораторий на ядерные испытания действует в России уже почти три десятка лет. Последнее такое испытание было проведено на полигоне на Новой Земле 24 октября 1990 года.

Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия был подписан 3 июля 1974 года в ходе визита в Москву президента США Ричарда Никсона (27 июня-3 июля). По данным ООН, США провели в 1945-1992 годах 815 подземных ядерных испытаний, СССР в 1949-1990 годах - 496. В настоящее испытания не проводятся.