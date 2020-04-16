СМИ: обмен пленными между ДНР и Украиной должен начаться в 8 утра

ГОРЛОВКА, 16 апреля. /ТАСС/. Процедура обмена пленными между Донецкой народной республикой (ДНР) и Украиной должна начаться в 08:00 на линии соприкосновения сторон под Горловкой, в районе одноименного КПП. Об этом в четверг передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на информированный источник.

"Процесс обмена пленными должен начаться в 08:00. Сейчас с нашей стороны [ДНР] проходит дактилоскопия лиц, подлежащих передаче Украине", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, позже в четверг также должен состояться обмен удерживаемыми лицами между Луганской народной республикой и Киевом.