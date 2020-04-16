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СМИ: военный командир "Хезболлах" был целью атаки израильского беспилотника в Ливане

Сообщается, что беспилотник атаковал автомобиль, в котором мог находиться Хадж Имад, однако шиитские бойцы успели покинуть внедорожник

БЕЙРУТ, 16 апреля. /ТАСС/. Один из командиров шиитской вооруженной милиции "Хезболлах", известный под именем Хадж Имад, был основной мишенью израильского беспилотника на сирийско-ливанской границе. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета Al-Quds Al-Arabi.

По ее информации, беспилотный летательный аппарат израильских ВВС, атаковавший в среду внедорожник, в котором находилось четверо членов "Хезболлах", выпустил по нему две ракеты. Однако с первой попытки БПЛА не смог поразить цель, в результате шиитские бойцы успели покинуть автомобиль перед тем, как по нему был выпущена вторая ракета.

Машина была обстреляна в момент, когда приближалась к контрольно-пропускному пункту "Маснаа". Хадж Имад и трое его помощников направлялись в Сирию, где бойцы "Хезболлах" воюют на стороне правительственной армии против террористических группировок. По сведениям издания, шиитский командир руководил в 2012-2016 годах военными действиям в горном районе Каламун в 40 км к северу от Дамаска, где находилась крупная база бандформирований.

С начала месяца это второе по счету покушение на членов "Хезболлах". По сведениям телеканала "Аль-Хадас", 5 апреля был убит руководитель контрразведки шиитской милиции в Южном Ливане Мухаммед Али Юнес.

25 августа 2019 года два израильских БПЛА атаковали информационный центр "Хезболлах" на южной окраине Бейрута, тогда получили ранения трое человек.

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ЛиванСирияИзраиль
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