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Кризис на Украине

ЛНР и Киев завершили обмен удерживаемыми лицами

Луганская народная республика передала 11 человек, Украина - четверых

ЛУГАНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Луганская народная республика и Киев провели согласованный в рамках контактной группы обмен удерживаемыми лицами. Об этом сообщает Луганскинформцентр.

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Луганск передал 11 человек, Киев - четверых. Обмен прошел в районе моста у населенного пункта Счастье, указывается в сообщении.

В ходе состоявшейся 8 апреля видеоконференции контактной группы ЛНР и Киев договорились провести не позднее 17 апреля обмен удерживаемыми лицами по формуле "11 на 8". Позднее один из тех, кто обратился к ЛНР с просьбой об обмене, подтвердил свой отказ от участия в процедуре. Непосредственно перед обменом от участия в нем отказались еще три человека.

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