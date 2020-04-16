ЛНР и Киев завершили обмен удерживаемыми лицами

ЛУГАНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Луганская народная республика и Киев провели согласованный в рамках контактной группы обмен удерживаемыми лицами. Об этом сообщает Луганскинформцентр .

Луганск передал 11 человек, Киев - четверых. Обмен прошел в районе моста у населенного пункта Счастье, указывается в сообщении.

В ходе состоявшейся 8 апреля видеоконференции контактной группы ЛНР и Киев договорились провести не позднее 17 апреля обмен удерживаемыми лицами по формуле "11 на 8". Позднее один из тех, кто обратился к ЛНР с просьбой об обмене, подтвердил свой отказ от участия в процедуре. Непосредственно перед обменом от участия в нем отказались еще три человека.