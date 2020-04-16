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Обмен пленными в Донбассе

Трое удерживавшихся Киевом лиц отказались от обмена по семейным причинам

У отказников дома и семьи на подконтрольной Киеву территории, сообщили в ЛНР

ЛУГАНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Три человека из числа лиц, удерживавшихся на подконтрольной Киеву территории, отказались от участия в состоявшемся в четверг обмене пленными. Об этом на линии соприкосновения в районе моста у населенного пункта Счастье, где происходил обмен, сообщила представитель Луганской народной республики (ЛНР) в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

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"Только что произошел обмен. Мы передали украинской стороне 11 человек. В результате опроса лиц, которые должны были быть переданы ЛНР, три человека добровольно изъявили желание остаться на украинской стороне, - цитирует Кобцеву Луганскинформцентр. - У отказников дома и семьи там [на подконтрольной Киеву территории], такую причину они нам сами озвучили".

В ходе состоявшейся 8 апреля видеоконференции контактной группы ЛНР и Киев договорились провести не позднее 17 апреля обмен удерживаемыми лицами по формуле "11 на 8". Позднее один из тех, кто обратился к ЛНР с просьбой об обмене, подтвердил свой отказ от участия в процедуре. Непосредственно перед обменом от участия в нем отказались еще три человека.

Ранее в четверг состоялся обмен пленными между Донецкой народной республикой и Киевом. В республику вернулись десять, Украине были переданы девять человек.

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УкраинаОбмен пленными в Донбассе
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