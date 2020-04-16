В Донбассе состоялся первый в 2020 году обмен пленными

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Первый в 2020 году обмен пленными между республиками Донбасса и Киевом состоялся, как и договаривались стороны на последнем заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, за несколько дней до Пасхи.

В результате проведенного в четверг обмена домой смогут вернуться 34 человека. Киев передал 10 удерживаемых лиц Донецкой народной республике (ДНР) и четырех - Луганской народной республике (ЛНР). В свою очередь ДНР освободила девять человек и ЛНР - 11. Итоговое число освобожденных оказалось меньше запланированного. Четыре человека из тех, кого запрашивала ЛНР, отказались возвращаться в республику по семейным обстоятельствам.

По словам полпреда РФ в контактной группе Бориса Грызлова, решение об обмене долго тормозилось киевской делегацией на переговорах в Минске и "договоренности удалось достичь только после подключения высшего уровня администрации". Детали обмена согласовывались до последнего момента, дата стала известна только 15 апреля.

Состоявшееся освобождение - уже второе после саммита "нормандской четверки" в декабре 2019 года, когда была зафиксирована рекомендация сторонам конфликта провести обмен пленными в формате "всех на всех". Но и оно полностью проблему пока не решило. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подчеркнул, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами и в рамках контактной группы, и в "нормандском формате" будут продолжены. "Мы и далее будем бороться, пока не освободим всех наших граждан", - заверил Зеленский.

В свою очередь в ДНР сообщили, что республика ставит задачу вернуть домой еще около 100 человек. "На данный момент ДНР разыскивает на территории Украины еще порядка 100 человек. Это уже предмет работы гуманитарной подгруппы, поэтому на следующем заседании мы сможем сделать точные списки", - отметила представитель ДНР Дарья Морозова.

Полпред РФ Борис Грызлов по итогам обмена заявил, что стороны договорились на следующей встрече контактной группы обсудить дальнейшие действия по обмену. "Нужно двигаться к тому, чтобы между Киевом и Донбассом состоялся обмен по принципу "всех на всех", - сказал он. По словам Грызлова, стороны подтвердили, что снимают основания для дальнейшего юридического преследования возвращаемых лиц. "Это важный шаг для сторон внутриукраинского конфликта, он достигнут в результате участия руководства администраций", - подчеркнул полпред РФ.

Обмен "20 на 14"

Процедура обмена началась в четверг рано утром и впервые проходила в два этапа. Как отмечалось в украинских СМИ, это связано с тем, что в связи с карантином из-за эпидемии коронавируса граница между ДНР и ЛНР перекрыта. Около 07:00 мск в район контрольно-пропускного пункта "Горловка - Майорское" на линии соприкосновения сторон подъехал автобус с удерживаемыми в ДНР. К 08:00 мск туда же прибыли представители украинской стороны. Все прибывшие для обмена прошли процедуру дактилоскопии. Списки сверили представители Международного комитета Красного Креста. За процессом наблюдали сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представительства ДНР в СЦКК.

Немного позднее аналогичная процедура обмена прошла между ЛНР и украинской стороной в районе моста у населенного пункта Счастье. В республику вместо восьми человек, о которых стороны договорились в Минске, вернулись только четверо. Еще утром стало известно о том, что, как сообщила представитель ЛНР Ольга Кобцева, "в результате верификации, которая была проведена в рамках видеоконференции, один человек, который раньше обращался в ЛНР за помощью, подтвердил свой отказ от участия в обмене". И уже во время обмена выяснилось, что при опросе еще "три человека добровольно изъявили желание остаться на украинской стороне". По словам Кобцевой, "у отказников дома и семьи там" - на подконтрольной Киеву территории.

Освобожденных ждет карантин

Представители сторон, участвовавших в обмене, констатировали, что никаких эксцессов в ходе процедуры не было. В связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции сотрудники силовых ведомств, а также пленные были в защитных масках, все присутствующие по возможности соблюдали необходимую социальную дистанцию.

В ДНР сообщили, что всем освобожденным и вернувшимся в республику сразу начали оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Каждый из них будет обеспечен питанием, предметами личной гигиены и материальной помощью. После медицинского обследования лицам, которые не имеют своего жилья на территории ДНР, будут предоставлены места проживания со всеми необходимыми удобствами.

В свою очередь в офисе Зеленского отметили, что после возвращения украинские граждане в связи с распространением коронавируса в обязательном порядке будут помещены на двухнедельный карантин.

Трудные переговоры

Все, кто участвовал в подготовке обмена, отмечали, что переговоры проходили непросто. Одним из препятствий был вопрос о "процессуальной очистке" освобождаемых. Представители ДНР и ЛНР настаивали на том, чтобы в отношении всех подготовленных к обмену были прекращены уголовные дела и они были освобождены от наказания. Острота проблемы, в частности, была связана с тем, что, как отмечала представитель ДНР Дарья Морозова, большая часть людей, переданных республике во время предыдущего обмена 29 декабря, не получила соответствующих документов от властей Украины.

Представители ДНР и ЛНР в контактной группе не раз выходили с инициативой назначить дату обмена, но процедура срывалась по вине украинской стороны. Так, глава МИД ДНР Наталья Никонорова ранее заявляла, что Киев "без каких-либо внятных аргументов" отказался от предложения провести обмен пленными по формуле "19 на 16" еще 29 марта.

Договоренность об обмене окончательно была достигнута на заседании контактной группы 8 апреля, которая проходила в режиме видеоконференции. По словам представителей республик Донбасса, украинская сторона и в тот раз уклонялась от конструктивного диалога, и только появление на заседании главы офиса президента Украины Андрея Ермака переломило ход переговоров и смогло привести к конкретным договоренностям.