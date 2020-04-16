Шеф Пентагона допустил возможность восстановления в должности командира атомного авианосца

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Бретт Крозье, чей рапорт о распространении инфекции среди членов экипажа американского атомного авианосца Theodore Roosevelt стал достоянием гласности и спровоцировал скандал, может быть восстановлен в должности командира этого корабля. Об этом сообщил в четверг в эфире телекомпании NBC министр обороны США Марк Эспер.

Шефа Пентагона попросили прокомментировать публикацию газеты The New York Times о том, что командование ВМС США решило восстановить Крозье в должности командира авианосца. "Я пару недель назад распорядился провести служебное расследование, которое было завершено в конце прошлой недели", - ответил Эспер. Он уточнил, что пока не вправе говорить официально на эту тему, так как ему еще предстоит ознакомиться с результатами расследования.

"Я непредубежденно отношусь к любым вариантам", - отметил глава Минобороны страны, дав понять, что среди таких вариантов фигурирует возвращение Крозе на должность.

Агентство Reuters информировало, что Крозье в письме, направленном командованию, призвал принять решительные меры, чтобы спасти жизни моряков и остановить распространение вируса. На брифинге в Пентагоне на тот момент исполнявший обязанности министра ВМС США Томас Модли подчеркнул, что направление рапорта по вертикали командования само по себе не должно повлечь за собой наказания, в то время как его передача прессе является "нарушением принципов порядка и дисциплины".

Модли 7 апреля подал прошение об отставке. Причиной стало то, что он в выходные обратился к экипажу Theodore Roosevelt и подверг Крозье резкой критике, заявив, что тот или наивен, или глуп. Высказывания и. о. министра ВМС вызвали осуждение со стороны ряда крупных политических деятелей США.

ВМС США сообщили, что проходивший службу на авианосце "Теодор Рузвельт" моряк, ранее переведенный в отделение интенсивной терапии, умер от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. 12 апреля на сайте ВМС США сообщалось, что на корабле заразились 550 членов экипажа. Еще у 3 673 тест на коронавирус был отрицательным. Как уточнил в четверг Эспер, количество инфицированных на авианосце приближается к 600. У 350 из них заболевание протекает без характерных симптомов.