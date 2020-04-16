ЕС приветствует обмен пленными в Донбассе и ожидает продолжения реализации "Минска"

БРЮССЕЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Евросоюз приветствует состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса и ожидает, что стороны продолжат работу над реализацией Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Это долгожданный следующий шаг на пути к реализации одной из мер, согласованных на саммите нормандского формата 9 декабря 2019 года в Париже. Евросоюз ожидает, что все стороны продолжат работу по выполнению минских договоренностей, в том числе опираясь на рекомендации, согласованные в рамках нормандского формата", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что ЕС полностью поддерживает усилия нормандского формата, ОБСЕ и трехсторонней Контактной группы по урегулированию конфликта на Украине. "Полное выполнение минских договоренностей - это единственный путь к достижению устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Постоянное прекращение огня, в частности, в ответ на глобальный призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, укрепило бы доверие и облегчило бы тяжелую гуманитарную ситуацию", - говорится в заявлении.

ЕС также призывает "обеспечить свободу передвижения через линию соприкосновения для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и гуманитарных субъектов, а также доступ Международному комитету Красного Креста ко всем оставшимся под стражей лицам".

Обмен удерживаемыми лицами

В четверг, за несколько дней до православной Пасхи, состоялся первый в 2020 году обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Киевом, как и договаривались стороны на последнем заседании Контактной группы 8 апреля. Киев передал 10 удерживаемых лиц Донецкой народной республике (ДНР) и четырех - Луганской народной республике (ЛНР). В свою очередь ДНР освободила девять человек и ЛНР - 11. Итоговое число освобожденных оказалось меньше запланированного. Четыре человека из тех, кого запрашивала ЛНР, отказались возвращаться в республику по семейным обстоятельствам.

По словам полпреда РФ в Контактной группе Бориса Грызлова, решение об обмене долго тормозилось киевской делегацией на переговорах в Минске, "договоренности удалось достичь только после подключения высшего уровня администрации".

Состоявшейся в четверг обмен - уже второй после саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в декабре 2019 года, когда была зафиксирована рекомендация сторонам конфликта провести обмен в формате "всех на всех". Но и оно полностью проблему пока не решило. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подчеркнул, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами и в рамках Контактной группы, и в нормандском формате будут продолжены. В свою очередь в ДНР сообщили, что республика ставит задачу вернуть домой еще около 100 человек. Полпред РФ Борис Грызлов по итогам обмена заявил, что стороны договорились на следующей встрече Контактной группы обсудить дальнейшие действия по обмену.