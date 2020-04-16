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Меркель заявила на переговорах лидеров G7 о полной поддержке таких организаций, как ВОЗ

Канцлер Германии также приветствует инициативу по проведению 4 мая виртуальной донорской конференции в связи с распространением коронавируса

БЕРЛИН, 16 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель приняла в четверг участие в видеоконференции глав государств и правительств стран Группы семи (G7, "большая семерка"), инициированную председательствующими в клубе США. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер при этом подчеркнула, что пандемию можно победить только посредством сильного, скоординированного международного ответа. В связи с этим она выразила полную поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также многочисленным другим партнерам, таким как Коалиция за инновации по предупреждению эпидемий (CEPI), Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (GFATM)", - сообщил Зайберт.

Он также отметил, что Меркель "приветствует инициативу председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по проведению 4 мая виртуальной донорской конференции в связи с распространением коронавируса".

В свете серьезных последствий пандемии для мировой экономики Меркель приветствовала "вчерашнее решение министров финансов G20 и глав центробанков о введении моратория на обслуживание долга для развивающихся стран". Она обсудила с коллегами по "большой семерке" дальнейшие возможные меры, сообщил Зайберт. "Канцлер при этом подчеркнула особую глобальную ответственность за ситуацию в Африке и необходимость быстрой поддержки африканских государств", - добавил он.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. 14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса". В предшествующие дни глава вашингтонской администрации несколько раз критиковал работу организации.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".

Теги
Меркель, АнгелаГермания
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