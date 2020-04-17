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Госдеп заявил, что Китай недостаточно открыт в вопросе возможных ядерных испытаний

По словам представителя ведомства, "Пекин по своему усмотрению включает и выключает системы мониторинга"
Здание Госдепартамента США AP Photo/Luis M. Alvarez
Описание
Здание Госдепартамента США
© AP Photo/Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. США считают, что Китай демонстрирует недостаточную открытость в вопросе возможного проведения ядерных испытаний.

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"Это не новая оценка, США и ранее выражали свою обеспокоенность активностью Китая [в сфере] ядерных испытаний, и эта обеспокоенность сохраняется", - заявил в четверг ТАСС представитель Госдепартамента, комментируя доклад ведомства за 2019 год о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. По его словам, несмотря на то что Китай "вновь разрешил сбор данных со своих станций международного мониторинга, многие факторы вызывают беспокойство, связанное с тем, что Китай не полностью соблюдает стандарт нулевой мощности".

"Кроме того, вызывает беспокойство и то, что Пекин по своему усмотрению включает и выключает системы мониторинга", - утверждают в Госдепартаменте.

Внешнеполитическое ведомство США в среду опубликовало соответствующий доклад, который был направлен в Конгресс. В тексте говорится, что Пекин якобы не выполняет свои обещания соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По мнению Вашингтона, Пекин активизировал работы на полигоне Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ответ заявил, что США должны прекратить играть роль мирового судьи и выдвигать безответственные обвинения в адрес других о несоблюдении моратория на ядерные испытания.

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