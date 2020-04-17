Байден заявил, что не назначит вице-президентом губернатора Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на выборах президента, не намерен в случае своего избрания назначать на должность вице-президента губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. С таким заявлением Байден выступил в четверг вечером в эфире телекомпании CNN .

Ему был задан вопрос касательно того, готов ли он будет пересмотреть свое намерение назначить на должность вице-президента женщину и выбрать на этот пост политика, который "проявил себя в условиях пандемии, например губернатора штата Нью-Йорк Куомо". "Я думаю, что губернатор Куомо мог бы сам быть президентом, он замечательный человек, - подчеркнул Байден. - Но я также считаю важным, чтобы [вице-президентом] стала женщина".

Байден подчеркнул, что намерен добиться того, чтобы распределение должностей в его администрации "отражало положение дел в Америке". "Я считаю, что это действительно имеет значение, - подчеркнул он. - Есть множество высококвалифицированных женщин, у которых достаточно знаний и опыта, чтобы немедленно занять пост президента. И я продолжаю придерживаться этой позиции".

Губернатор Нью-Йорка в минувшую субботу заявлял о том, что не собирается баллотироваться в президенты или вице-президенты США. "У меня нет никакой политической повестки. Я не баллотируюсь в президенты. Я не баллотируюсь в вице-президенты", - подчеркнул он, отметив, что намерен сосредоточить усилия на борьбе с распространением нового коронавируса.

Ранее Байден не раз говорил о том, что намерен в случае победы на выборах, которые состоятся 3 ноября текущего года, назначить на должность вице-президента женщину. "Прямо сейчас есть несколько женщин, которые готовы стать президентом хоть завтра. Я выберу женщину на должность своего вице-президента", - отмечал Байден, который занимал пост вице-президента в администрации бывшего президента США Барака Обамы (2009-2017).