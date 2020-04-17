Генсек ООН приветствует обмен пленными в Донбассе

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса и надеется на дальнейший прогресс в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в четверг на сайте офиса генсека.

"[Генеральный секретарь] надеется, что эта важная гуманитарная акция, состоявшаяся в преддверии православной Пасхи, станет позитивным шагом на пути к дальнейшему прогрессу, в том числе к постоянному прекращению огня, <...> а также к продолжению разведения сил и обеспечению беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи через линию соприкосновения сторон", - говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что генсек призывает все стороны продолжить работу по выполнению минских договоренностей.

Обмен удерживаемыми лицами

В четверг, за несколько дней до православной Пасхи, состоялся первый в 2020 году обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Киевом, как и договаривались стороны на последнем заседании контактной группы 8 апреля. Киев передал 10 удерживаемых лиц Донецкой народной республике (ДНР) и четырех - Луганской народной республике (ЛНР). В свою очередь ДНР освободила девять человек и ЛНР - 11. Итоговое число освобожденных оказалось меньше запланированного. Четыре человека из тех, кого запрашивала ЛНР, отказались возвращаться в республику по семейным обстоятельствам.

По словам полпреда РФ в контактной группе Бориса Грызлова, решение об обмене долго тормозилось киевской делегацией на переговорах в Минске, "договоренности удалось достичь только после подключения высшего уровня администрации".

Состоявшейся в четверг обмен - уже второй после саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в декабре 2019 года, когда была зафиксирована рекомендация сторонам конфликта провести обмен в формате "всех на всех". Но и оно полностью проблему пока не решило. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подчеркнул, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами и в рамках контактной группы, и в "нормандском формате" будут продолжены. В свою очередь в ДНР сообщили, что республика ставит задачу вернуть домой еще около 100 человек. Полпред РФ Борис Грызлов по итогам обмена заявил, что стороны договорились на следующей встрече контактной группы обсудить дальнейшие действия по обмену.