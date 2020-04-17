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В Токио заявили, что сроки следующей встречи Абэ и Путина не определены

Согласование дат будет проводиться с учетом ситуации с распространением нового коронавируса, отметили в японском правительстве

ТОКИО, 17 апреля. /ТАСС/. Конкретные сроки проведения следующей встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина на данный момент не определены, возможность ее организации стороны согласуют по дипломатическим каналам с учетом пандемии коронавируса. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Мы будем проводить согласование с учетом ситуации с распространением нового коронавируса. На данный момент я воздержусь от того, чтобы говорить по делу о конкретных сроках", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать решение российской стороны отложить подготовку к параду Победы 9 мая.

Абэ был в числе приглашенных на мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве. В феврале глава МИД Японии Тосимицу Мотэги отмечал, что возможность поездки главы японского правительства в российскую столицу прорабатывается. Также он не исключал, что во время визита состоится отдельная встреча Абэ и Путина.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссияАбэ, Синдзо
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