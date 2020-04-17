{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Иране заявили, что присутствие США в Персидском заливе угрожает безопасности республики

Слова Амира Хатами стали реакцией на инцидент в Персидском заливе, когда военные корабли американцев и иранцев сблизились

ТЕГЕРАН, 17 апреля. /ТАСС/. Присутствие ВС США в регионе Персидского залива несет угрозу безопасности Ирана. Об этом заявил в пятницу министр обороны исламской республики Амир Хатами.

"Незаконное присутствие американцев является угрозой безопасности в Персидском заливе", - цитирует его агентство ISNA. Министр подчеркнул, что "США подошли к границам Ирана из другой части мира".

Слова Хатами стали реакцией на инцидент в Персидском заливе, когда военные корабли американцев и иранцев сблизились друг с другом.

В среду пресс-служба Пятого флота ВМС США сообщила, что военные катера Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) совершали опасные маневры близ нескольких американских боевых кораблей в Персидском заливе. Отмечается, что иранские корабли подходили к американским на расстояние вплоть до девяти метров.

Теги
СШАИран
Реклама на ТАСС
Год назад доказали, что Трамп не работал на Россию. Америка сомневается в этом до сих пор
Демократы ищут подвох в сокращенной версии доклада Мюллера о вмешательстве в выборы 2016 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС