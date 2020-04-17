В Иране заявили, что присутствие США в Персидском заливе угрожает безопасности республики

ТЕГЕРАН, 17 апреля. /ТАСС/. Присутствие ВС США в регионе Персидского залива несет угрозу безопасности Ирана. Об этом заявил в пятницу министр обороны исламской республики Амир Хатами.

"Незаконное присутствие американцев является угрозой безопасности в Персидском заливе", - цитирует его агентство ISNA. Министр подчеркнул, что "США подошли к границам Ирана из другой части мира".

Слова Хатами стали реакцией на инцидент в Персидском заливе, когда военные корабли американцев и иранцев сблизились друг с другом.

В среду пресс-служба Пятого флота ВМС США сообщила, что военные катера Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) совершали опасные маневры близ нескольких американских боевых кораблей в Персидском заливе. Отмечается, что иранские корабли подходили к американским на расстояние вплоть до девяти метров.