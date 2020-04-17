Bloomberg: военные США получат 48 комплексов для противодействия спутникам России и Китая

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Космические силы США намерены к 2027 году приобрести 48 комплексов, которые предназначены для создания помех в работе российских и китайских спутников связи в случае конфликта. Об этом говорится в материале, опубликованном в пятницу агентством Bloomberg.

Оно приводит выдержки из интервью с подполковником Стивеном Брогэном, который является представителем входящего в структуру Космических сил США центра по разработке и приобретению вооружений. Как пояснил военный, указанные системы наземного базирования предназначены для временного вывода из строя на ранних этапах конфликта космических аппаратов, используемых для поддержания связи. Брогэн указал, что при применении комплексов не предполагается возникновение космического мусора.

Как отмечает агентство, речь идет о двух системах, которые разрабатывает американская компания L3Harris. Наименование первой из них в публикации не приводится. Она считается готовой к эксплуатации с прошлого месяца. Космические силы США получили 16 указанных комплексов.

В материале констатируется, что L3Harris также разрабатывает вторую систему под названием Meadowland. Четыре комплекса, как ожидается, поступят Космическим силам США в октябре 2022 года. Еще 28 комплексов должны быть произведены в 2023-2027 годах.

Космические силы США были официально учреждены 20 декабря 2019 года. Они стали шестым видом ВС США и первым, созданным после формирования их современной структуры в 1947 году. Предполагается, что в них перейдут порядка 16 тыс. военнослужащих из состава ВВС и ВМС. Вашингтонская администрация неоднократно заявляла, что Соединенным Штатам следует рассматривать космос в качестве потенциального театра военных действий.