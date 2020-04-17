Помощник Трампа по нацбезопасности не поедет в Москву на 9 мая

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен не поедет в Москву на 9 мая из-за переноса торжеств по случаю Дня Победы, о дальнейших планах визитов Вашингтон в настоящее время не объявляет. Об этом сообщил в пятницу ТАСС представитель американской администрации высокого ранга.

"Поскольку парад на 9 мая в честь победы во Второй мировой войне не состоится в запланированные сроки, посол О'Брайен не поедет в Москву", - сказал он.

"В настоящее время мы не можем объявить о дополнительных поездках", - добавил собеседник агентства.

В пятницу американский посол в РФ Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают решение России перенести торжества по случаю Дня Победы на более поздний срок и будут рады отпраздновать годовщину вместе. Он подчеркнул, что окончание войны в Европе, поставившее точку в разгроме нацизма и фашизма, - важное исторические событие, которое не должно быть забыто. Ранее дипломат сообщил, что американскую делегацию на праздновании Дня Победы в Москве возглавит О'Брайен.

В четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в текущем году, когда отступит угроза коронавируса. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, иностранным лидерам, которые ранее получили приглашения посетить Москву для празднования Дня Победы, будет предложено отложить визиты в связи с переносом торжеств.