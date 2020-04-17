Помпео обсудил с Лавровым следующие шаги в диалоге по стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в пятницу по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым следующие шаги в двустороннем диалоге по стратегической стабильности. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Госсекретарь и министр иностранных дел Лавров обсудили следующие шаги в двустороннем диалоге по стратегической стабильности, принимая во внимание пандемию [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19", - отмечается в документе. "Госсекретарь подчеркнул, что любые будущие переговоры по контролю над вооружениями должны основываться на видении президента [США Дональда] Трампа относительно трехстороннего соглашения по контролю над вооружениями, которое будет включать как Россию, так и Китай", - указали в пресс-службе.

"Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили двусторонние вопросы, в том числе задержание граждан США", - добавили в Госдепартаменте.

Консультации между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности состоялись в январе в Вене после длительного перерыва: предыдущий раунд прошел в июле 2019 года. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

Контроль над вооружениями

Отвечая 4 ноября 2019 года на вопрос ТАСС, Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, хотел бы Вашингтон продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), американский президент не ответил.

9 апреля представитель Госдепартамента сообщил ТАСС, что американская администрация изучает возможность продления договора, учитывая сегодняшние угрозы, а также заявления РФ о готовности продлить соглашение без предварительных условий.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.