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Пандемия коронавируса нового типа

США ждут, что власти Китая допустят в лабораторию в Ухане иностранных экспертов

По словам госсекретаря Майкла Помпео, "здесь дело не в политике, а в науке и эпидемиологии"

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Вашингтон рассчитывает, что китайские власти допустят иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, по утверждению ряда американских СМИ, якобы мог начать распространяться новый коронавирус. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала Fox Business госсекретарь США Майкл Помпео.

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"Мы по-прежнему просим Коммунистическую партию Китая пустить экспертов в данную вирусологическую лабораторию, чтобы мы смогли точно определить, где началось распространение этого вируса", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства. По его версии, "здесь дело не в политике, а в науке и эпидемиологии".

"В полной мере приемлемо, что в мире задают правильные вопросы", - сказал Помпео, комментируя публикации американских СМИ, в которых без каких-либо доказательств приводятся указанные утверждения относительно лаборатории. "Коммунистической партии Китая следует честно рассказать, что произошло, чтобы весь мир это знал. Когда они это сделают, придет время для привлечения к ответственности, мы сможем сказать, кто что сделал", - добавил госсекретарь США.

В интервью журналисту Хью Хьюитту, стенограмма которого была опубликована в пятницу, Помпео также заострил внимание на том, что в эту лабораторию не были допущены специалисты из западных стран. По мнению госсекретаря США, Всемирная организация здравоохранения должна настаивать на том, чтобы экспертам разрешили попасть в указанный центр.

В четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию телеканала Fox News о том, что "нулевым пациентом" с коронавирусом якобы был некий сотрудник лаборатории в Ухане.

Журналисты Fox News выступили с таким утверждением в среду со ссылкой на неназванные источники. В публикации отмечалось, что вирус якобы передался одному из сотрудников лаборатории от летучей мыши. Этот сотрудник, согласно приведенной версии, позже заразил жителей Уханя. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что версию о распространении коронавируса из лаборатории в Ухане наряду с другими проверяет разведка США.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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