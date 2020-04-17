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Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на €200 млн

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что эти средства, в частности, пойдут на финансирование инфраструктурных проектов

КИШИНЕВ, 17 апреля. /ТАСС/. Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн. Об этом сообщил в пятницу президент республики Игорь Додон в Facebook.

"Посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуца подписал с руководством Министерства финансов РФ соглашение о кредитовании Республики Молдова. Документ предусматривает выделение нашей стране первого транша кредита в размере €200 млн", - отметил президент.

Он сообщил, что "это первая конкретная финансовая помощь", которую Молдавия получает от зарубежных партнеров в период кризиса. "Средства будут направлены в государственный бюджет Молдавии на нужды страны, в том числе на финансирование инфраструктурных проектов", - уточнил Додон.

Глава республики выразил благодарность российским партнерам и лично президенту РФ Владимиру Путину "за помощь, оказанную Республике Молдова в период острой необходимости".

Додон добавил, что российский кредит Молдавии будет перечислен республике двумя траншами по €100 млн. "Первый транш в сумме €100 млн - не позднее 30 календарных дней с даты вступления в силу настоящего соглашения..., второй транш в сумме €100 млн - не позднее 31 октября 2020 года", - говорится в соглашении, которое еще предстоит ратифицировать парламенту Молдавии.

Деньги предоставляются "на цели бюджетной поддержки" на 10 лет под 2% годовых. В договоре отмечается, что российским компаниям будет предоставлен доступ к государственным тендерам на равных условиях с молдавскими.

Как сообщил в пятницу премьер-министр республики Ион Кику, из-за кризиса, спровоцированного пандемией, дефицит государственного бюджета вырастет примерно с 7 до 16 млрд леев (€825 млн) и составит 7,5% от ВВП.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМолдавияДодон, ИгорьКику, Ион
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