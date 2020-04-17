Президент Бразилии предложил открыть границы страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару предложил открыть границы страны с соседними государствами, несмотря на пандемию коронавируса. О соответствующей инициативе политик заявил в пятницу в ходе церемонии вступления в должность нового министра здравоохранения.

"Я полагаю, что необходимо открыть границы, мы, конечно, обсудим это с министрами. Почему закрыта граница с Парагваем? Там сухопутная граница, контролировать которую возможности нет. То же самое с Уругваем", - заявил глава государства. По его мнению, принятие самого решения при отсутствии возможности обеспечить его выполнение не имело смысла.

В середине марта в связи с распространением эпидемии коронавируса на южноамериканском континенте Бразилия объявила о закрытии сухопутного трансграничного сообщения с соседними государствами. Исключение было сделано только для лиц, проживающих в приграничных зонах, а также для перемещения товаров между странами. В конце месяца был введен полный запрет на въезд иностранцев. Срок действия первых таких ограничений истекает 19 апреля, другие продолжают действовать вплоть до конца месяца.