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Зеленский: выборы в Донбассе пройдут после возврата Киеву контроля над границей с Россией

В то же время прописанный в Минских соглашениях порядок предусматривает сначала проведение выборов в Донбассе

КИЕВ, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что выборы в Донбассе должны состояться после возврата границы с Россией под контроль киевских властей, что противоречит Минским соглашениям.

"Мы хотим видеть большой результат. Большой результат - вернем наши территории, вывод войск незаконных вооруженных формирований. Обязательно будем контролировать нашу границу с Российской Федерацией, и обязательно там [в Донбассе] пройдут выборы", - заявил президент в пятницу в эфире телеканала "Украина".

"Все говорят о местных выборах, но важно получить свою территорию прежде всего, - добавил он. - Для меня главное - выйдут войска и мы зайдем. Потом граница. Потом выборы".

В то же время прописанный в Минских соглашениях порядок предусматривает сначала проведение выборов в Донбассе, после чего региону предоставляется особый статус, и лишь затем должна состояться передача украинской стороне участка границы с Россией.

И Россия, и республики Донбасса неоднократно указывали на недопустимость нарушения Минских соглашений. В частности, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич отмечал, что это является большой проблемой. "Подписавшись под целым рядом обязательств, которые Украина должна выполнить в рамках реализации Комплекса мер, Зеленский, видимо, исходя из внутриполитической конъюнктуры, делает подобного рода заявления, которые настораживают", - сказал постпред РФ, указав, что Зеленский в этом вопросе отходит от основополагающих принципов соблюдения международных договоренностей. "Это действительно внушает очень много тревог. Особенно на фоне уточненной дорожной карты, которая была согласована всеми, включая господина Зеленского, в Париже", - подчеркнул дипломат.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с РФ.

Теги
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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