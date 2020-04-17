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Избранный президент Абхазии Аслан Бжания вступит в должность 23 апреля

На церемонии инаугурации из-за ситуации с коронавирусом не будет иностранных гостей

СУХУМ, 17 апреля. /ТАСС/. Избранный президент Абхазии Аслан Бжания, победивший на выборах 22 марта, вступит в должность 23 апреля, на церемонии инаугурации из-за ситуации с коронавирусом не будет иностранных гостей. Об этом ТАСС сообщили в администрации президента Абхазии.

"Инаугурация президента состоится 23 апреля в актовом зале администрации президента в узком составе - без иностранных гостей - в связи с карантином на фоне пандемии коронавируса. На ней будут присутствовать депутаты парламента, судьи Конституционного суда, представители Центризбиркома Абхазии", - сообщил представитель администрации. По его словам, церемония будет проходить не более одного часа, прямая трансляция будет вестись в эфире Абхазского государственного телевидения.

На выборах 22 марта Бжания набрал 56,5% голосов избирателей.

Церемония инаугурации

В соответствии с законом "О президенте Республики Абхазия" при вступлении в должность избранный президент приносит в парламенте в присутствии членов Конституционного суда присягу на тексте конституции. После того, как прозвучит государственный гимн, происходит официальная передача ему атрибутов президентской власти - печати с изображением государственного герба республики и надписью "Президент Республики Абхазия", а также штандарта президента и других атрибутов президентской власти.

Не позднее следующего дня после инаугурации кабинет министров слагает свои полномочия перед вступившим в должность президентом. Вопрос о персональном составе Кабмина решается президентом после назначения нового премьер-министра. Премьер представляет президенту предложения по персональному составу правительства.

Как сообщил Бжания 24 марта, после оглашения окончательных итогов выборов, на пост премьер-министра будет назначен экс-президент Александр Анкваб, ключевые решения по назначениям будут приняты быстро, а не в течение трех месяцев, отведенных законом на формирование кабмина.

О ситуации в стране

В Абхазии в настоящее время выявлено три случая заражения коронавирусной инфекцией, первый пациент, по данным оперативного штаба, в ближайшее время будет выписан из больницы. На фоне пандемии с 28 марта по 20 апреля в Абхазии введено чрезвычайное положение. По распоряжению и.о. президента Абхазии, после окончания чрезвычайного положения комендантский час в приграничных с Грузией и Россией районах отменяется, но карантин продлевается до 1 мая.

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