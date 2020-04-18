США выразили обеспокоенность угрозами кибератак против системы здравоохранения Чехии

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены возможным проведением кибератак против системы здравоохранения Чехии. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря США Майкла Помпео. Помпео при этом не назвал ни конкретные страны, ни потенциальных игроков, которые могли бы готовить диверсии.

"США с озабоченностью получили сообщение Национального управления по кибернетической и информационной безопасности Чехии "о реальной угрозе кибератак" против их сферы здравоохранения, - сказал госсекретарь. - В то время как мир борется с пандемией, злонамеренная кибердеятельность, несущая вред госпиталям и системе здравоохранения в целом, может нести смертельную опасность". Помпео заявил, что все причастные к таким действиям понесут ответственность.

"Мы призываем прекратить злонамеренную кибердеятельность против системы здравоохранения Чехии, - говорится в заявлении. - Призываем все страны не закрывать глаза на подобные действия".

Ранее чешские спецслужбы предупредили о повышении угрозы атак на стратегические объекты, в том числе больницы. СМИ республики отмечали, что злоумышленники пытались атаковать крупнейшие больницы Остравы и Оломоуца. В пятницу о попытке кибератаки на свои компьютерные системы сообщил аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге.