СМИ: полиция Гонконга задержала организаторов прошлогодних протестов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 апреля. /ТАСС/. Полиция Гонконга задержала в субботу 14 оппозиционных деятелей по делу об участии в прошлогодних антиправительственных протестах. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Среди задержанных - медиамагнат, владелец газеты "Пинго жибао" Джимми Лай, правозащитник и ветеран борьбы за гонконгскую демократию 81-летний Мартин Ли, политический активист Альберт Хо. Этих людей Пекин считает главными организаторами антиправительственных волнений в Гонконге, утверждая, что они поддерживают связи с политическими кругами в США.

Также в числе задержанных - несколько бывших законодателей. По данным издания, они доставлены в разные полицейские участки. Им могут быть предъявлены обвинения в участии в нелегальных массовых акциях протеста в августе и октябре 2019 года.

В июне 2019 года в Гонконге вспыхнули волнения против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжили антиправительственные выступления, которые сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. В общей сложности полиция задержала 7,6 тыс. участников беспорядков. С середины ноября ситуация в городе нормализовалась, митинги пошли на спад и стали проходить в мирном ключе.