В МИД Египта указали на угрозу продовольственной безопасности Африки

КАИР, 18 апреля. /ТАСС/. Египет выступил за принятие срочных и неотложных мер по поддержанию продовольственной безопасности в Африке, которая оказалась под угрозой из-за принимаемых мер по противодействию распространению нового коронавируса. Об этом заявил в субботу МИД республики.

"Континент столкнулся с серьезными проблемами из-за прекращения торговых и транспортных перевозок, нарушения глобальных цепочек поставок продовольствия, - говорится в распространенном заявлении египетского внешнеполитического ведомства. - Социальные и экономические последствия пандемии требуют международных действий для поддержки сельскохозяйственного сектора в Африке и обеспечения продовольствием наиболее нуждающихся групп населения".

По информации МИД, египетская миссия при ООН в Нью-Йорке в сотрудничестве с постпредствами Канады, Италии и Бразилии организовали по видеосвязи встречу на высоком уровне по проблеме обеспечения продовольственной безопасности в Африке. В ней приняли участие представители ООН и трех международных организаций, занимающихся вопросами продовольствия. "Важно принять эффективные и оперативные меры, чтобы не допустить обострения ситуации с обеспечением продовольствия жителей Африканского континента", - указал МИД Египта. В частности, уверены в Каире, целесообразно сократить бремя задолженности африканских стран в нынешних условиях, что позволит направить необходимые средства в сельскохозяйственный сектор континента и повысит их способность преодолеть кризис.

В настоящий момент общее число заболевших новым коронавирусом в странах Африки приближается к 20 тысячам, умерли более 1 тыс. человек. Случаи заражения выявлены в 52 странах континента.