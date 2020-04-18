Помпео вновь призвал СБ ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана

"Оружейное эмбарго против Ирана - ведущего в мире государства - спонсора терроризма - истекает через шесть месяцев. Совет Безопасности ООН должен продлить эмбарго до того, как насилие со стороны Ирана усилится, и они начнут новую гонку вооружений на Ближнем Востоке. Время идет", - написал он.

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео вновь обратился к Совету Безопасности (СБ) ООН с призывом продлить существующее оружейное эмбарго в отношении Ирана. Соответствующую запись он разместил в субботу на своей странице в Twitter .

"За прошедший год Иран запускал баллистические ракеты по соседним странам, минировал и захватывал нефтяные танкеры, ввозил контрабандой оружие в зоны конфликтов, а также сбил гражданский самолет", - утверждал госсекретарь. "Мы не можем рисковать тем, чтобы Иран приобретал более передовые вооружения и передавал эти арсеналы безответственным действующим лицам", - добавил Помпео.

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. Резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго и запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет в течение восьми лет.

Власти США ранее не раз заявляли о необходимости продления эмбарго на поставки оружия Ирану.

Отношения между США и Ираном резко обострились после одностороннего выхода Вашингтона из СВПД 8 мая 2018 года и восстановления против Тегерана режима американских экономических санкций, в том числе в сфере нефтяного экспорта. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что готов к возобновлению диалога с иранскими властями. По его словам, Вашингтон заинтересован в замене СВПД на другой договор, который охватывал бы не только ядерную программу Ирана, но и широкий спектр других вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.