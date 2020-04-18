Талибы освободили порядка 60 афганских военнослужащих

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Талибы освободили три группы афганских военнослужащих общей численностью около 60 человек. Об этом сообщил в субботу ТАСС официальный представитель катарского политического офиса радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин.

"На данный момент мы освободили около 60 заключенных, включая военнослужащих и полицейских кабульской администрации. Они были освобождены группами по 20 человек. И мы продолжим освобождать новые группы в будущем", - сказал он.

Как отметил при этом Шахин, талибы по-прежнему настаивают на том, чтобы их сторонники освобождались на основе мирного соглашения с США без предварительных условий, а не на основе указа президента Афганистана Ашрафа Гани. "Это препятствие, потому что мы начнем межафганские переговоры, только если все 5 тысяч заключенных будут освобождены одновременно или в течение короткого промежутка времени", - заявил он.

12 апреля движение "Талибан" отпустило 20 пленных, связанных с властями Афганистана. Процесс передачи находившихся в плену у талибов проходил под наблюдением и при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста. Однако спустя некоторое время афганское правительство сообщило, что среди переданных властям людей были не военнослужащие, а лишь гражданские лица, также содержавшиеся в тюрьмах талибов. В четверг радикальное движение объявило об освобождении 20 пленных военнослужащих. По данным Национального совета безопасности Афганистана, Кабул освободил 300 заключенных сторонников "Талибана" в соответствии с указом Гани.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тысяч сторонников движения и до тысячи человек, удерживаемых радикалами.