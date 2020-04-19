Власти Ирана сообщили о частичной отмене введенных из-за пандемии ограничений с 20 апреля

ТЕГЕРАН, 19 апреля. /ТАСС/. Иранские власти в понедельник, 20 апреля, отменят ограничения для работы тех видов бизнеса, которые относятся к категории среднего риска распространения коронавируса. Об этом заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.

"Что касается работы тех видов бизнеса, которые [подпадают под категорию] среднего риска [распространения коронавируса]. Их деятельность начнется 1 ордибехешта (соответствует 20 апреля - прим. ТАСС) при соблюдении протоколов Минздрава", - сказал он. Речь президента транслировало государственное телевидение Ирана.

По словам Роухани, "количество больных и число смертей в стране снижается". "Однако если в торговом центре есть заведения, которые [подпадают под категорию] высокого риска, например ресторан, то они остаются закрытыми", - добавил он.

11 апреля в Иране возобновили работу предприятия, деятельность которых не представляет повышенной угрозы распространения коронавируса. На 20 апреля запланирована отмена ограничения на передвижение между провинциями на личном автотранспорте.

В последние недели в Иране наблюдалась тенденция к снижению количества новых случаев заражения. Согласно официальной статистике, число инфицированных за сутки достигло пика (3 186 случаев) 30 марта, после чего начало уменьшаться. Количество выявленных случаев коронавируса на данный момент составляет около 81 тыс., зарегистрирован по меньшей мере 5 031 летальный исход.