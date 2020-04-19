Лукашенко заявил, что Белоруссия пока выбирает правильную тактику борьбы с коронавирусом

МИНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что его страна на сегодняшний день выбрала правильную тактику борьбы с коронавирусом. Об этом он заявил в воскресенье во время посещения на Пасху Свято-Благовещенского Ляденского храма в 45 км от Минска.

"Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Всякое может быть, но даже вы, люди вроде не настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство "БелТА". - Я исходил из того, что вы сами держите свою жизнь в своих руках и лучше ею распорядитесь, нежели я или, может быть, Господь".

Президент убежден, что белорусы пройдут этот период достойно. "Воскресение Христово - это свидетельство победы добра над злом, это пример самопожертвования. И поэтому мы не должны прятаться за стенами храма и бояться зайти в храм", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что, конечно, людей волнует ситуация в стране. Он обратил внимание, что пневмонии, о которых сегодня так много говорят, - это лишь малая часть от всех существующих не менее опасных болезней. "У нас много людей, у которых сердечно-сосудистые заболевания, страдающих от онкологии, сахарного диабета, ожирения", - сказал Лукашенко. При этом он подчеркнул, что смертность от пневмонии, развивающейся на фоне коронавирусной инфекции, совсем малая, а умирают люди, здоровье которых подкосили многие другие заболевания.

В связи с этим он призвал пожилых людей, особенно с хроническими болезнями, обращаться к медикам при первых же симптомах инфекции и не ждать до последнего, занимаясь самолечением. "Поберегите себя, подумайте об этом, - призвал глава государств. - Наши врачи молодцы в этом плане: они уже сориентировались, вытаскивают тяжелейших больных".

Коронавирус в Белоруссии

Нынешний праздник Пасхи, как и во всем мире, для белорусов проходит в условиях пандемии коронавируса. Глава Белорусской православной церкви призвал верующих не идти в храм, не освящать пищу. Министр здравоохранения выразил надежду, что все проведут праздник дома.