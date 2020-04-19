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Лукашенко обещает провести президентские выборы абсолютно честно

По его словам, никто над белорусами "довлеть не будет"

МИНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие президентские выборы в стране пройдут абсолютно честно и порядочно. Об этом он сказал в воскресенье во время посещения на Пасху Свято-Благовещенского Ляденского храма в 45 км от Минска.

"Давайте говорить откровенно: в силу нашей конституции все-таки от президента в нашей стране многое зависит. И я вам откровенно и честно говорю о той политике, которая будет впредь проводиться при нынешней власти, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство "БелТА". - А кто прав, кто виноват, станет понятно буквально через четыре-пять месяцев, когда вы будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть".

Он добавил, что никто над белорусами довлеть не будет, они будут сами все решать. "Но я вам гарантирую, что очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно", - сказал Лукашенко.

По его словам, власти честно и порядочно будут говорить гражданам "о том, как развивается страна и как будет развиваться".

Очередные президентские выборы в Белоруссии должны состояться не позднее 30 августа текущего года. Лукашенко ранее заявил, что планирует вновь баллотироваться на пост президента.

Карантин в Белоруссии из-за пандемии коронавируса не вводился. По данным Минздрава на 17 апреля, в республике были зарегистрированы 4 779 человек с коронавирусной инфекцией. По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости в республике придется на конец апреля - начало мая. В стране идет подготовка к параду по случаю Дня Победы. В начале апреля глава государства заявил, что не видит причин для переноса президентских выборов.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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