Власти КНДР опровергли заявление Трампа о получении письма от Ким Чен Ына

ТАСС, 19 апреля. Министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон в воскресенье заявил, что глава страны Ким Чен Ын не отправлял письмо президенту США Дональду Трампу, о чем ранее сообщил американский лидер. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

"Неизвестно, вспоминал ли президент США предыдущие послания, но наш лидер не посылал никаких писем президенту США", - заявил глава МИД КНДР.

В субботу во время брифинга в Белом доме Трамп сообщил, что получил "хорошее письмо" от Ким Чен Ына. Американский лидер также упомянул, что у него "хорошие отношения" с лидером КНДР.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча США и КНДР на высшем уровне, по итогам которой был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит США и КНДР прошел в Ханое 27-28 февраля 2019 года. В ходе него Трамп и Ким Чен Ын после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея.

5 октября минувшего года представители США и КНДР встретились в Швеции, но консультации на рабочем уровне закончились безрезультатно. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль тогда заявил о провале переговоров и посоветовал американской стороне лучше обдумать собственную позицию. В Госдепартаменте не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.