Власти Китая начали расследование в отношении замминистра общественной безопасности

ПЕКИН, 19 апреля. /ТАСС/. Государственный надзорный комитет КНР начал расследование в отношении заместителя министра общественной безопасности Китая Сунь Лицзюня. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье вечером сообщении на сайте ведомства.

"Член парткома министерства общественной безопасности, замминистра Сунь Лицзюнь подозревается в серьезных нарушениях дисциплины и закона. В настоящее время Государственный надзорный комитет ведет расследование в отношении него", - сказано в документе.

Другие подробности не приводятся.