AP: Байден победил по итогам собраний партийных активистов в штате Вайоминг

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, претендующий на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства, одержал победу по итогам собраний партийных активистов (кокусов) в штате Вайоминг. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на представителей местного отделения партии.

Голосование на кокусах в Вайоминге проводилось по почте из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом. Прием бюллетеней начался 7 апреля - еще до выхода из предвыборной гонки сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который был единственным соперником Байдена за выдвижение кандидатом. Он объявил о приостановке своей кампании на следующий день.

Ранее 15 штатов, а также ассоциированное с США островное государство Пуэрто-Рико приняли решение перенести сроки проведения первичных выборов и собраний партийных активистов или провести голосование по почте. 2 апреля Национальный комитет Демократической партии в свете беспрецедентного кризиса в сфере здравоохранения, с которым столкнулись США, решил перенести сроки проведения общепартийного съезда в Милуоки (штат Висконсин) с 13-16 июля на неделю, которая начнется 17 августа.

По итогам кокусов в Вайоминге на национальный съезд Демократической партии, где должно быть названо имя соперника Дональда Трампа на президентских выборах, будут направлены 17 делегатов. По подсчетам газеты The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1 293 делегатов национального съезда. Чтобы стать кандидатом в президенты, уже в первом туре голосования на съезде претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.