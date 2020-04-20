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Пандемия коронавируса нового типа

Президент Чехии предложил не открывать границы страны еще год

По мнению Милоша Земана, в противном случае есть опасность, что в республику снова проникнет коронавирус
Президент Чехии Милош Земан Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Чехии Милош Земан
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ПРАГА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан считает, что границы республики, закрытые в марте из-за эпидемии коронавируса, следует открыть не раньше, чем через год. Об этом он заявил в воскресенье в интервью пражской радиостанции "Частота-1".

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"Границы [Чехии] должны оставаться закрытыми в течение одного года, - отметил глава государства. - Мой взгляд [на эту проблему] не меняется".

Земан считает, что в случае полного снятия ограничений на въезд и выезд из республики есть опасность, что в нее снова проникнет коронавирус.

Между тем министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что правительство планирует в понедельник рассмотреть вопрос об открытии национальных границ для чешских предпринимателей, направляющихся на переговоры к зарубежным партнерам. Затем ограничения на свободный выезд и въезд в страну, по его словам, предполагается снимать постепенно. На первом этапе наиболее вероятна их отмена со Словакией и Австрией.

В Чехии с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации, а с 16 марта введен общенациональный карантин. Въезд иностранцам запрещен. Жители страны могут покидать ее лишь в неотложных ситуациях, к которым не относится туризм. После возвращения им предписан двухнедельный карантин.

В Чехии, где о появлении первого инфицированного коронавирусом стало известно 1 марта, на данный момент выявлен 6 701 заразившийся. Жертвами пандемии стали 186 жителей республики. От заболевания, вызываемого вирусом, вылечились 1 298 граждан.

Теги
Земан, МилошАвстрияЧехияСловакияПандемия коронавируса нового типа
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