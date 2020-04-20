США выразили готовность оказать Ирану медицинскую помощь

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов готовы оказать Ирану помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа, в том числе предоставить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье на брифинге в Белом доме.

"Если Ирану нужна помощь в этом [в борьбе с коронавирусом], я был бы готов сделать что-то, если они этого хотят, если они попросят. <...> Если им нужна помощь, если им нужны аппараты ИВЛ, у нас на руках сейчас тысячи аппаратов ИВЛ, а также аппараты, которые находятся в процессе производства. <...> Без сомнений, мы были бы готовы помочь. Что должны делать они? Быть умнее и пойти на сделку", - сказал глава вашингтонской администрации.

В субботу Трамп уже заявлял о готовности предоставить Ирану аппараты ИВЛ. В свою очередь глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье в своем Twitter отверг предложение главы Белого дома, отметив, что "Иран не будет принимать советы ни от какого американского политика". Министр также призвал Трампа "прекратить вмешиваться в дела других стран".

В последние недели в Иране наблюдалась тенденция к снижению количества новых случаев заражения. Согласно официальной статистике, число инфицированных за сутки достигло пика (3 186 случаев) 30 марта, после чего начало уменьшаться. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом на данный момент составляет около 82 тыс., зарегистрировано 5 118 летальных исходов.