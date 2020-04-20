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Власти Сингапура предупредили об угрозе иностранного вмешательства во время выборов

Выборы в стране должны пройти до августа 2021 года

СИНГАПУР, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Сингапура предупредили политические партии об угрозе иностранного вмешательства, в том числе при помощи кибератак, в преддверии всеобщих парламентских выборов. С таким заявлением выступили совместно в понедельник министерство внутренних дел, агентство кибербезопасности, а также избирательная комиссия.

В сообщении подчеркивается, что политические партии "должны осознавать степень угрозы иностранного вмешательства" и усилить защиту своей компьютерной инфраструктуры, "своих учетных записей в интернете, социальных сетях". Кроме того, подчеркивается, что политические силы несут ответственность "за появление подозрительной активности на своих платформах".

"Сингапур не застрахован от подобной деятельности во время подготовки к всеобщим выборам, которые должны пройти до августа 2021 года", - говорится в заявлении.

До возникновения пандемии эксперты предсказывали, что голосование состоится в течение нынешнего года. Выборы станут важнейшими за последние почти 20 лет, поскольку ожидается приход к власти "четвертого" поколения лидеров. Нынешний премьер Ли Сянь Лун неоднократно заявлял, что уйдет в отставку не позднее 2022 года. В конце 2018 года был определен его преемник - вице-премьер Хэн Сви Кит.

Подобный принцип передачи власти заложил основатель современного Сингапура, его первый премьер-министр Ли Куан Ю, занимавший этот пост более 30 лет. Перед тем, как он оставил кабинет министров, был определен следующий глава правительства - Го Чок Тонг, который, в свою очередь, досрочно ушел в отставку в 2004 году, освободив эту должность для Ли Сянь Луна - старшего сына Ли Куан Ю.

Главой правительства в Сингапуре становится представитель партии, набравшей наибольшее число голосов на всеобщих выборах. По итогам последних выборов в 2015 году убедительную победу одержала правящая Партии народного действия.

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Сингапур
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