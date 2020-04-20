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Пандемия коронавируса нового типа

Президент Бразилии снова вышел на митинг вопреки рекомендациям по борьбе с коронавирусом

Ранее Жаир Болсонару неоднократно заявлял, что для большинства эта инфекция не опаснее "легкой простуды"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 апреля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару в воскресенье принял участие в митинге своих сторонников вопреки рекомендациям оставаться дома из-за пандемии коронавируса. Прямая трансляция с места событий велась на странице главы государства в Facebook.

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Политик, открыто заявляющий, что для большинства инфекция не опаснее "легкой простуды", уже не впервые нарушает режим социального дистанцирования, рекомендованный в том числе для лиц его возраста (21 марта Болсонару исполнилось 65 лет). На кадрах видно, как главу государства, который прибыл в расположенный в столице Генеральный штаб сухопутных войск страны, встречали несколько сотен человек. У многих были национальные флаги и транспаранты с требованиями "вмешательства военных под командованием Болсонару" с тем, чтобы ограничить полномочия парламента и конституционного суда (наподобие того, как это происходило в годы военной диктатуры).

"Теперь власть принадлежит народу <...> Можете рассчитывать на президента в том, что потребуется сделать во имя нашей демократии и сохранения того, что является для нас священным - свободы", - заявил глава государства. "Мы не хотим ни о чем договариваться <...> Все в Бразилии должны понять, что они подчиняются воле народа", - подытожил Болсонару под одобрительные выкрики сторонников.

Внутриполитическая ситуация в Бразилии

С самого начала своего президентского мандата в январе 2019 года Болсонару заявлял о начале "новой политики", занимая жесткую позицию по отношению к другим ветвям власти и их попыткам в рамках своих полномочий влиять на работу правительства. Он неоднократно обвинял законодателей и суды в предательстве интересов народа и государства, когда те высказывали свое несогласие с ним.

На фоне вспышки коронавируса значительная часть политического истеблишмента страны объединилась вокруг выступавшего за социальное дистанцирование и самоизоляцию экс-министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетты. По данным соцопросов, бывший глава ведомства опередил по популярности Болсонару, что еще больше обострило его заочный конфликт с президентом, демонстративно пренебрегавшим рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и собственного Минздрава. В итоге Мандетта, с методами которого было согласно 80% участников соцопросов, был отправлен в отставку в разгар эпидемии.

Реакция на слова Болсонару

После этого Болсонару в очередной раз обрушился с критикой на парламентариев и судей, которые, по его мнению, готовят против него госпереворот и подрывают его усилия по сохранению экономики и сворачиванию введенных местными властями карантинных мер. Тогда главный объект нападок президента - председатель нижней палаты Нацконгресса депутат Родригу Майя - оставил обвинения со стороны Болсонару без ответа, связав их с попытками отвлечь внимание общественности от неудач в экономике и непопулярного решения о смене главы Минздрава.

Воскресное выступление президента у Генштаба вызвало резкое неприятие в политическом истеблишменте страны. Его посчитали как неуместным с учетом эпидемиологической ситуации, так и противоречащим духу демократии и конституционным принципам в целом. "Призывать к восстановлению диктатуры - значит разрывать свои обязательства перед конституцией и демократическим строем", - написал в своем Twitter судья высшей инстанции Жилмар Мендес.

Традиционно негативную по отношению к Болсонару позицию занимают и ведущие СМИ страны. Бразильский лидер, сделавший в ходе предвыборной кампании ставку на социальные сети и мессенджеры как способ продвижения своих идей, обвиняет прессу в распространении лживых новостей, позволяет себе оскорбительные высказывания и жесты в адрес журналистов, провоцирует в их отношении агрессию со стороны своих сторонников. Из уст телевизионных аналитиков и со страниц газет все чаще звучат слова о предпосылках к импичменту президента.

Ситуация с коронавирусом в Бразилии

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. К настоящему времени в стране выявлены более 38,6 тыс. случаев инфицирования, умерли почти 2,5 тыс. человек. Согласно последней сводке Минздрава, за неделю число летальных исходов удвоилось. В ведомстве ожидают, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное снижение динамики заражений, в сентябре прогнозируется спад.

Теги
БразилияБолсонару, ЖаирПандемия коронавируса нового типа
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