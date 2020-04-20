СМИ: США передислоцировали стратегические бомбардировщики с острова Гуам

ТОКИО, 20 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы США перебросили стратегические бомбардировщики В-52 с острова Гуам в Тихом океане и переместили их на базу в штате Северная Дакота. Это сделано для того, что вывести эти самолеты из-под потенциального удара со стороны Китая и использовать их более гибко в глобальных планах Вашингтона, сообщила в понедельник японская газета Sankei со ссылкой на командование американских ВВС.

По данным издания, пять В-52 покинули базу ВВС США Андерсен на острове Гуам еще 16 апреля и прибыли на базу Майнот в Северной Дакоте. Стратегические бомбардировщики В-52, В-1 и В-2 по очереди размещались на Гуаме с 2004 года в рамках политики давления на Китай и КНДР. Они совершали оттуда, в частности, полеты в зону Корейского полуострова для демонстрации американской военной мощи Пхеньяну.

Однако базы на Гуаме, отмечает Sankei, сейчас оказались в зоне потенциального удара китайских ракет средней дальности. В таких условиях было решено перевести все стратегические бомбардировщики в США. В то же время, пишет газета, в Пентагоне не исключают новой временной переброски таких самолетов на Гуам.

В период с октября 2024 года по март 2025 года США планируют начать частичную передислокацию на Гуам морской пехоты с южного японского острова Окинава. Планируется передислоцировать около 5 тыс. из 19 тыс. морпехов, находящихся в Японии. Их переброска призвана снизить контингент на территории Окинавы, где сосредоточено более 70% площади американских военных объектов в стране.