Дуда считает, что Польша может погрузиться в хаос при переносе президентских выборов

ВАРШАВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда видит большую опасность в требовании отложить проведение в стране очередных президентских выборов, которые должны состояться 10 мая. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник фрагменте интервью для издания Gazeta Polska.

"Все, кто говорит, что выборы опасны для поляков, должны понять, что опасно отсутствие выборов, потому что это приведет к параличу государства. Нужны будут новые нормы, необходимые для борьбы с эпидемией и спровоцированным ей экономическим кризисом, новые решения, которые не смогут вступить в силу", - отметил Дуда.

По его словам, "выборы - это не только праздник демократии, но в первую очередь обязательство обеспечения эффективного функционирования государства". "Если мы не выберем президента, то страна погрузится в хаос", - указал глава государства.

Выборы в Польше

10 мая в Польше должен пройти первый тур президентских выборов. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, 24 мая состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших большинство голосов. Из-за распространения коронавируса избирательная кампания уже несколько недель фактически заморожена. Многие политики и, согласно опросам, более 70% жителей Польши в таких условиях считают необходимым перенести волеизъявление на более поздний срок.

В правящей партии Польши "Закон и справедливость" (ЗиС) и в правительстве утверждают, что для переноса выборов нет никаких оснований. Согласно конституции, отложить голосование можно только в случае введения в стране чрезвычайного положения. Необходимости в этом власти не видят, несмотря на эпидемию.

6 апреля Сейм принял предложенный ЗиС проект о дистанционном голосовании. Его авторы заявляют, что почтовое голосование - необходимая мера, чтобы обезопасить избирателей в период эпидемии COVID-19 в стране. Против такой формы проведения выборов в масштабах всей республики выступили многие политики, опасающаяся фальсификации оппозиция, эксперты и профсоюз почтальонов. Сейчас новый закон отправлен на рассмотрение Сената (верхней палаты парламента).

Министерство здравоохранения поддержало идею дистанционного голосования, так как, по мнению ведомства, традиционные выборы можно будет безопасно провести только через два года, когда появится прививка от коронавируса. Главная проблема с голосованием при помощи почты заключается в сроках качественной подготовки к этому мероприятию. Как ожидается, Сенат, в котором партия власти Польши не располагает большинством голосов, будет рассматривать предложение о заочном голосовании до 5-6 мая. В случае, если закон будет отклонен верхней палатой, Сейм все равно сможет его утвердить большинством голосов. Но после этого до выборов останется не более трех дней. Кроме этого, наблюдатели указывают на то, что внесение изменений в Избирательный кодекс за несколько недель до выборов недопустимо в демократическом обществе.

Помимо голосования по почте, партия ЗиС внесла на рассмотрение парламента предложение изменить конституцию так, чтобы продлить срок работы президента с пяти до семи лет без возможности переизбрания. Таким образом действующий президент Анджей Дуда, полномочия которого истекают 6 августа, мог бы остаться на посту главы государства еще два года, а очередные выборы президента тогда состоялись бы в 2022 году. Однако для изменения конституции необходимо не простое большинство голосов парламентариев, а две трети - то есть 307. ЗиС располагает только 235 мандатами в Сейме, состоящем из 460 кресел. Оппозиция уже заявила, что не поддержит идею партии власти.