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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Иран призывает Европу выполнить все обязательства по ядерной сделке

В Тегеране также приветствуют запуск межбанковского механизма, созданного для обеспечения операций в условиях санкций США

ТЕГЕРАН, 20 апреля. /ТАСС/. Тегеран призывает страны ЕС выполнить все обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил в понедельник на онлайн пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

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"Мы приветствуем запуск INSTEX, но лучше, чтобы Европа выполнила свои обязательства во всех сферах.", - сказал он. По словам Мусави, "INSTEX - это только первый шаг, чтобы европейские страны выполнили свои обещания".

31 марта МИД ФРГ информировал, что Франция, Германия и Великобритания провели первую сделку с Ираном по поставке товаров медицинского назначения с использованием INSTEX, который был создан в январе 2019 года для обеспечения банковских операций в условиях санкций США.

США ввели санкции в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта после одностороннего выхода 8 мая 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. По версии иранской стороны, остальные участники соглашения, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части сделки, поэтому в существующем виде она не имеет смысла.

Теги
СШАИранГерманияВеликобританияФранцияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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