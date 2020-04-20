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Пандемия коронавируса нового типа

Меркель раскритиковала предложения ослабить введенные в Германии ограничения

Канцлер страны опасается, что положительная динамика в борьбе с эпидемией может обернуться ростом числа заражений из-за того, что жители неправильно растолкуют сигнал властей об осторожном ослаблении ограничений

БЕРЛИН, 20 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала дискуссии о необходимости ослабления мер, введенных властями страны в связи с распространением коронавируса. Во время видеоконференции с участием членов президиума партии Христианско-демократический союз (ХДС) она в понедельник дала понять, что недовольна тем, что в некоторых регионах ФРГ начались настоящие "дискуссионные оргии", сообщило агентство DPA со ссылкой на участников переговоров.

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Меркель выразила опасения, что положительная динамика в борьбе с эпидемией в Германии может обернуться ростом числа заражений из-за того, что жители неправильно растолкуют сигнал властей об осторожном ослаблении ограничений и перестанут придерживаться принятых мер. По ее мнению, "дискуссии об ослаблении не помогают" делу. Канцлер напомнила, что 30 апреля снова обсудит с премьер-министрами федеральных земель ситуацию с коронавирусом и дальнейшие действия.

Во время видеоконференции прозвучала критика, в частности, в адрес властей Рейнланд-Пфальца, которые приняли решение об открытии торговых центров и зоопарков.

С 20 апреля в Германии могут заработать спустя почти четыре недели после закрытия торговые точки площадью не более 800 кв м, автосалоны, книжные и велосипедные магазины, библиотеки и архивы при университетах. Ограничения социальных контактов будут оставаться в силе до 3 мая включительно.

По оценкам берлинского института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в Германии заразились 141 672 (на 1 775 больше, чем днем ранее) человека, умерли 4 404 (больше на 110, чем днем ранее).

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПандемия коронавируса нового типа
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