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Гибель саудовского журналиста в Турции

Al Jazeera обнародовал новые данные из обвинительного заключения по делу Хашкаджи

В обвинительном заключении содержатся показания ряда сотрудников саудовского консульства в Стамбуле и новые фотоматериалы

ТАСС, 20 апреля. Катарский телеканал Al Jazeera опубликовал в понедельник новые данные из обвинительного заключения по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Телеканал отмечает, что заключение содержит полный перечень обвинений, предъявляемых подозреваемым лицам, показания ряда сотрудников саудовского консульства в Стамбуле, а также новые фотоматериалы.

Утверждается, что, согласно показаниям повара резиденции консула Саудовской Аравии, в ночь перед убийством Хашкаджи ей было велено не появляться в резиденции, а в день совершения преступления даны инструкции не приходить в течение недели. Похожие показания дала еще одна сотрудница: по ее словам, "персонал попросили не приходить на работу в связи с проводимыми ремонтными работами, однако затем выяснилось, что никакие работы не велись". Со своей стороны водитель дипмиссии сообщил, что "всех сотрудников консульства собрали в [одной] комнате и заперли". Еще один водитель заявил, что получал "несколько противоречащих друг другу указаний", которые позже и вовсе были отменены. Согласно показаниям, некоторым из персонала "были в категоричной форме даны инструкции не подниматься на этаж, занимаемый консулом".

Что касается новых фотоматериалов, то речь, по сведениям телеканала, идет о копиях загранпаспортов обвиняемых (многие из паспортов являются дипломатическими), а также снимках с изображением номеров их мобильных телефонов, использовавшихся в день убийства. Кроме того, к делу приобщены материалы, обнаруженные в компьютере Хашкаджи. Это копии полученных им писем и сообщений с угрозами, а также написанные им статьи о демократии, правах человека и положении женщин в Саудовской Аравии.

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где писал для газеты The Washington Post. Он пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября 2018 года обнародовала предварительные итоги расследования: 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозила смертная казнь. Как заявлял Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать. В декабре прошлого года в Саудовской Аравии пять обвиняемых по этому делу были приговорены к смертной казни, еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы. Всего по делу проходили 11 человек. 25 марта прокуратура Стамбула подготовила судебный иск в отношении 18 человек, подозреваемых в причастности к убийству Хашкаджи. Она требует их пожизненного заключения.

Теги
Саудовская АравияГибель саудовского журналиста в Турции
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