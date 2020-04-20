Асад считает, что США пытаются использовать эпидемию коронавируса в политических целях

ТАСС, 20 апреля. Президент Сирии Башар Асад осудил отказ Соединенных Штатов и Запада снять несправедливые односторонние санкции, от которых страдают народы в условиях пандемии коронавируса. С соответствующим заявлением, как передало агентство SANA, он выступил в понедельник на встрече с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Джавадом Зарифом в Дамаске.

"США и ряд других государств, к сожалению, используют эту эпидемию для того, чтобы добиться политических целей, - сказал Асад. - Даже в этих исключительных гуманитарных условиях они сохраняют действие санкций". Такой подход, по его словам, разоблачает аморальность правящих кругов на Западе. "Коронавирус показал, что эти правительства действуют ради небольшой группы власть имущих и не служат интересам своих народов", - подчеркнул сирийских лидер.

Как указывает SANA, Асад выразил соболезнование руководству Ирана по поводу последствий эпидемии коронавирусной инфекции. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом на данный момент в Иране составляет около 83,5 тыс., зарегистрировано по меньшей мере 5 209 летальных исходов.