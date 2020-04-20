Зариф сообщил, что Россия, Иран и Турция вскоре проведут переговоры по Сирии

ТЕГЕРАН, 20 апреля. /ТАСС/. Россия, Иран и Турция планируют в скором времени провести переговоры в астанинском формате, посвященные конституционному комитету в Сирии и ситуации в провинции Идлиб. Об этом заявил в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе переговоров с сирийским президентом Башаром Асадом.

"Зариф, упомянув о телефонном разговоре, состоявшемся накануне со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном, сообщил президенту [Сирии], что в ближайшее время будут организованы переговоры между Ираном, Турцией и Россией, которые являются странами - гарантами астанинского процесса", - говорится в сообщении пресс-службы иранского внешнеполитического ведомства.

Также отмечается, что глава МИД Ирана обсудил с Асадом "конституционный комитет и политический процесс [в Сирии], а также ситуацию в Идлибе".

В свою очередь, "сирийский президент упомянул убийство Касема Сулеймани" и подчеркнул "незаменимую роль" генерала в борьбе с терроризмом в Сирии. "Он также высоко оценил сотрудничество [Ирана] с сирийским народом в борьбе с экстремистами", - говорится в сообщении.

Последний, 14-й раунд переговоров РФ, Турции и Ирана в астанинском формате состоялся 10-11 декабря 2019 года в Нур-Султане. Проведение очередной встречи ранее планировалось на март 2020 года. Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави в начале апреля сообщил, что до ситуации с коронавирусом предполагалось, что консультации пройдут в Иране, и эта инициатива остается на повестке дня.